Dunlop Motorsport holt sich ersten Gesamtsieg am Nürburgring

Seit Mitte März läuft die diesjährige Saison der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS). Am vergangenen Wochenende nun hat Dunlop Motorsport in der populären Serie erstmals einen Gesamtsieg eingefahren. Nico Menzel und Sven Müller triumphierten bei der 1. ADAC Eifel Trophy, dem sechsten Lauf der aktuellen Saison. Trotz zahlreicher Zwischenfälle und hochsommerlicher Temperaturen, die Mensch und Material gleichermaßen forderten, brachte das Duo den schwarz-gelben Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 17 nach vier Stunden als Sieger ins Ziel „und feierte damit einen bedeutenden Meilenstein für Dunlop Motorsport“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

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