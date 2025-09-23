Titel in der Motorradlangstrecken-WM geht fünftes Mal in Folge an Bridgestone

Beim Saisonfinale der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) – dem 24-stündigen Bol d’Or auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet – hat dem auf Bridgestone-Reifen an seiner Maschine vertrauenden Yamaha-Austria-Racing-Team (YART) ein zweiter Platz genügt, um sich den 2025er-Titel in der Serie zu sichern. Für den Reifenhersteller ist dies nach der Saison 2017/2018 und den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 der bereits sechste solche Erfolg und der fünfte in Folge. War eigentlich das ebenfalls von Bridgestone unterstützte Team BMW Motorrad World Endurance bis rund 30 Minuten vor Rennende und zu diesem Zeitpunkt auf dem zweiten Platz liegend auf Kurs zum Weltmeistertitel, musste es aufgrund eines technischen Problems dann allerdings aufgeben. Zwei andere von dem Reifenhersteller unterstützte Rennställe – F.C.C. TSR Honda France und Kawasaki Webike Trickstar – mussten ebenfalls aufgrund technischer Probleme vorzeitig aufgeben, während das Team Yoshimura SERT Motul den Sieg beim Bol d’Or holte – ebenfalls auf Bridgestone-Reifen. Dass letzten Endes die vier besten Teams in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft alle auf Bridgestone setzen, spiegelt laut dem Hersteller eine außergewöhnliche Saison 2025 wider.

