Über RDKS hinaus: Michelin will Reifen „zum Mitdenker“ machen

Damit Autofahrer besser über den Zustand der Reifen an ihrem Fahrzeug informiert sind, will Michelin sie „zum Mitdenker“ bzw. die bisher stummen Begleiter sprechfähig/intelligent machen. „Die herkömmlichen Reifendruckkontrollsysteme sind in ihrem Funktionsumfang und in ihrer Genauigkeit begrenzt. Die Informationen, die sie liefern, sind zwar nützlich, spiegeln jedoch nicht das gesamte Spektrum der komplexen, dynamischen Kräfte wider, die auf Reifen einwirken“, erklärt Armin Kistner, Technischer Direktor für die Pkw-Reifenentwicklung bei Michelin, dass es für Besitzer eines Fahrzeuges bis dato schwer zu erkennen ist, wie es den daran montieren Reifen geht. Das will der Hersteller ändern mittels eines sogenannten „Embedded Tire Digital Twin“, also einem digitalen Abbild des Reifens.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen