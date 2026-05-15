Vier Metzeler- und zwei Dunlop-Siege bei den „North West 200“

Die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke Metzeler bilanziert einen gelungenen Start in die Road-Racing-Saison. Denn bei den „North West 200“ in der vergangenen Woche haben Fahrer, die auf deren Gummis an ihren Maschinen vertrauen, vier der insgesamt sechs Rennen für sich entscheiden können: Im Superbike-Klassement (Rennen 2) war Glenn Irwin auf Ducati auf Metzeler-Reifen erfolgreich, in der Superstock-Klasse (Rennen 4) tat es ihm Storm Stacey auf BMW gleich genauso wie ihm auch im zweiten Superbike-Lauf (Rennen 6) ein Sieg gelang und Jeremy McWilliams auf Yamaha in Sachen Supertwin/Sportbike (Rennen 5) erfolgreich war. Den anderen Lauf in letzterer Kategorie (Rennen 1) und zudem den in der Supersport-Klasse (Rennen 3) konnten mit Peter Hickman auf Yamaha sowie Michael Dunlop auf Ducati hingegen zwei Fahrer für sich entscheiden, die auf Dunlop-Reifen an den Start gegangen waren. Gleichwohl gingen alles in allem zwölf von 18 möglichen Podiumsplatzierungen bei den diesjährigen „North West 200“ Anfang Mai an Metzeler-Fahrer. Als Nächstes steht für Fahrer, Teams und die im Rennsport aktiven Reifenhersteller bzw. -marken die Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man TT auf dem Programm, die in zwei Wochen beginnt.