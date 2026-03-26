Autofahrerinteresse an Felgen hoch, aber nicht unbedingt „ganz besonders“

Im Zuge seiner sogenannten Best-Cars-Abstimmung hat Auto Motor und Sport (AMS) seinen Lesern auch wieder Produktanbieter/Dienstleister rund ums Auto zur Wahl gestellt und basierend auf deren Votum die „Best Brands“ in 28 Kategorien gekürt. „Nach der Anschaffung einer Immobilie zählt der Autokauf im Leben zu den größten Kaufentscheidungen. Aktuelle Fahrzeuge sind bereits ab Werk hervorragend ausgestattet. Dennoch gibt das richtige Zubehör dem eigenen Auto eine individuelle Note und steigert neben der Emotionalität auch die Funktionalität“, erklärt in diesem Zusammenhang Markus Eiberger, Geschäftsleitung Vermarktung und Board-Mitglied bei der Motorpresse Stuttgart, wo besagte Zeitschrift erscheint. Zumindest in Bezug auf die Kategorien Bremsen/Bremsbeläge, Felgen, Sportfahrwerke und Tuner sind die Platzierungsveränderungen gegenüber der Vorjahresabstimmung bei alldem einmal mehr lediglich marginal und die jeweiligen Sieger in den betreffenden fünf Disziplinen mit Brembo, BBS, Bilstein, Brabus und Bosch zudem wieder exakt dieselben wie 2025 oder auch 2024 schon. Ungleich spannender ist insofern der Blick darauf, wie stark sich die AMS-Leser für die verschiedenen Produktbereiche respektive die 28 abgefragten Kategorien interessieren.

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