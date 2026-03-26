Bis auf den Sieger alle Platzierungen anders beim PS-Sportreifentest

Es ist kein groÃŸes Geheimnis, dass die beiden bei der Motorpresse Stuttgart erscheinenden Zeitschriften Motorrad und PS die von ihnen durchgefÃ¼hrten Motorradreifentests separat auswerten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bzw. anderer Gewichtung der einzelnen Teildisziplinen. Insofern unterscheiden sich die ZieleinlÃ¤ufe hier wie da mal mehr und mal weniger. Wobei beim PS-Sportreifenvergleich die Platzierungen der fÃ¼nf Probanden Bridgestone â€žBattlax Hypersport S23â€œ, Dunlop â€žSportSmart Mk4â€œ, Metzeler â€žSportec 01â€œ, Michelin â€žPower 6â€œ und Pirelli â€žDiablo Rosso IVâ€œ â€“ Contis eigentlich auch vorgesehener neuer â€žSportAttack 5â€œ stand den Testern nicht rechtzeitig zur VerfÃ¼gung â€“ aktuell doch um einiges abweichen von denen beim zuvor verÃ¶ffentlichten Motorrad-Sportreifentests, selbst wenn der Sieger in beiden FÃ¤llen der gleiche ist und weiterhin keiner schlechter als â€žgutâ€œ abgeschnitten hat.

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