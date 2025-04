Kaum Veränderungen bei den „Best Brands“ der AMS-Leser

„Same results as every year“ möchte man in Anlehnung an das hierzulande anlässlich Silvester immer wieder im Fernsehen ausgestrahlte „Dinner for One“ beinahe auch mit Blick auf den Ausgang der diesjährigen „Best-Brand“-Wahl der Leser von Auto Motor und Sport sagen. Denn gegenüber den 2024er-Ergebnissen hat es zumindest in den fünf Kategorien Bremsen/Belege, Felgen, Sportfahrwerke, Tuner und Werkstattketten Veränderungen nur in homöopathischer Dosis gegeben. In Sachen Bremsen hat Jurid als neuer Fünfter TRW aus den Top-Fünf kicken können, während bei den Felgen ATS und Ronal als aktuell Vierte und Fünfte lediglich ihre Vorjahresplatzierungen getauscht haben genauso wie es auf den entsprechenden Rängen bei den Sportfahrwerken und den Tunern aussieht. Und bei den Werkstattketten sind die vier Erstplatzierten genauso wie bei den Bremskomponenten exakt dieselben wie im vergangenen Jahr. Heißt: Bosch hat ein weiteres Mal ATU, Vergölst und Euromaster auf die Ränge zwei bis vier verweisen können, wobei allerdings Pit-Stop als neuer Fünfter an die Stelle von Point S getreten ist. Über Reifenmarken haben die AMS-Leser wie schon in früheren Jahren nicht abstimmen können.