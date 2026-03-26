Runderneuerte Reifen, das i-TÃ¼pfelchen bei der Dekarbonisierung

Die Runderneuerung in Europa steht bekanntlich unter einem hohen wirtschaftlichen Druck. Warum, mag man sich da fragen, wenn deren Vorteile doch offenkundig sind. Diese jedenfalls hat man bei der Spedition CTJ Janssen aus Grevenbroich offenbar erkannt, wie es dazu in einer Mitteilung von Continental heiÃŸt. Danach gehÃ¶rten heiÃŸrunderneuerten ContiRe-Reifen, das ReifenrÃ¼ckfÃ¼hrungsprogramm ContiLifeCycle sowie die Neureifen des Herstellers aus Hannover â€žeine wichtige Rolle in der betrieblichen Strategieâ€œ der Spedition, die Ã¼ber 500 eigenen Sattelzugmaschinen im nationalen und internationalen Transport betreibt.

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