Reifen stehen nicht zur Wahl bei den „Best Brands“ der AMS-Leser

Zum bereits 19. Mal hat Auto Motor und Sport (AMS) seine Leser im Rahmen der alljährlichen sogenannten „Best-Cars“-Abstimmung der Zeitschrift gebeten, auch die aus ihrer Sicht besten Marken in Sachen Dienstleistungen und Produkten rund ums Auto zu küren. Reifenanbieter standen bei den diesjährigen „Best Brands“ zwar erneut nicht zur Wahl, aber unter den insgesamt 26 Kategorien waren zumindest fünf, die in einer ziemlich nahen Verwandtschaft zu den schwarzen Gummirundlingen stehen. Allen voran wäre dabei die Disziplin Räder bzw. Felgen zu nennen, die einmal mehr BBS für sich entschieden hat vor Borbet, OZ, Ronal und ATS. Bei den Werkstattketten wiederum hat Bosch die Nase vorn und damit ATU, Vergölst, Euromaster und Point S auf die Plätze verweisen können. Bei Bremsen/Bremsbelägen ist Brembo Erster geworden, während sich dahinter Bosch, ATE, Textar und TRW anschließen. In der „Best-Brand“-Kategorie Sportfahrwerke ist Bilstein in Führung liegend ins Ziel gekommen vor ZF, Koni, Eibach und Öhlins, wohingegen bei den Tunern der Sieg an Brabus ging gefolgt von Abt Sportsline, AC Schnitzer, Oettinger und Irmscher.