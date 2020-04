Auszeichnung für Tech Europe

Das Magazin Manufacturing Technology Insights hat den Anbieter von Reifenreparaturmaterialien Tech Europe als „Top Rubber & Tire Tech Solution Provider“ ausgezeichnet. Das Unternehmen gehört zur US-amerikanischen Technical Rubber Company (TRC) mit Hauptsitz in Johnstown/Ohio, die außer der Tech-Europaniederlassung in Belgien mit Standorten auch in Italien, China, Japan und Brasilien vertreten ist und eigenen Worten zufolge gemäß der 4R genannten Vision agiert. Gemeint damit sind Repair, Reuse, Recycle, Repurpose – also die Reparatur von Dingen, deren Wiederverwendung und Recycling oder ihr Zuführen einer alternativen Nutzungsform. „Mit seinem State-of-the-Art-Distributionszentrum hat Tech sein Engagement mit Blick auf die verschiedenen Marktsegmente angefangen bei Servicebetrieben für Pkw- und Lkw-Reifen über solche für Landwirtschafts- bis hin zu Off-the-Road- bzw. OTR-Reifen weiter verstärkt genauso wie sich die Verfügbarkeit unserer Produkte dadurch erhöht hat und die Lieferzeiten verkürzt werden konnten“, freut sich Tim Verhaeghe, General Manager bei Tech Europe, über die Würdigung durch das Blatt. Man werde sich weiter Bemühen, solch renommierten Unternehmen wie Bridgestone/Bandag, Michelin oder Goodyear ein starker Partner zu sein. Man arbeite eng mit den eigenen Kunden zusammen, um Potenziale identifizieren bzw. den Anforderungen des Marktes genügen sowie gleichzeitig damit die diesbezüglichen Herausforderungen meistern zu können, sagt Verhaeghe. cm