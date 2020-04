Alliance 585 jetzt bei Bohnenkamp verfügbar

Ab sofort ist der Alliance 585, optimiert für den Einsatz auf Hof-, Teleskop-, Bagger- und Kompaktladern, in allen relevanten Größen bei der Bohnenkamp AG, in Osnabrück verfügbar. In den vergangenen Monaten hatte der Hersteller sukzessive die neuen Größen mit dem neuartigen MPT-Profil vorgestellt, welches speziell für den gemischten Einsatz im Hof- und Industriebereich entwickelt wurde. Dazu gehören neben der Auftaktgröße 460/70 R 24 jetzt auch die Größen 500/70 R 24, 400/70 R 18, 340/80 R 18, 400/70 R 20 und zuletzt der 440/80 R 24. „Der 440/80 R24 schließt die Lücke in der Profilfamilie des 585. Mit den vorhandenen 6 Größen deckt der Hersteller nahezu alle Einsatzzwecke ab. Alle Ausführungen sind ab jetzt in unserem Shop verfügbar“, freut sich der Geschäftsbereichsleiter Agrar bei Bohnenkamp, Heiko Holthaus. cs