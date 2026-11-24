Seiner kürzlichen Investitionsankündigung lässt Pirelli Taten folgen: Hatte der italienische Reifenhersteller im September angekündigt, rund 1,2 Milliarden US-Dollar in sein Werk in Rome im US-Bundesstaat Georgia fließen lassen und im Zuge dessen vor Ort etwa 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen, um die dortige Produktionskapazität von zuletzt berichteten jährlich 450.000 Einheiten in zwei Phasen auf zunächst drei Millionen pro Jahr ab 2028 bis hin zu 2033 dann sogar etwa sechs Millionen Pkw-Reifen pro Jahr zu steigern und künftig dort auch solche mit seiner „Cyber-Tyre“-Technologie herzustellen, hat das Unternehmen Letztere im Rahmen des Formel-1-Laufes in Las Vegas demonstriert. Sie soll Reifen in ein intelligentes System verwandeln, das Daten erfassen und in Echtzeit mit den elektronischen Systemen eines Fahrzeugs kommunizieren kann, um dadurch die Sicherheit und Leistung zu erhöhen durch verkürzte Bremswege, eine frühzeitigere Erkennung des Aquaplaningrisikos und eine verbesserte Fahrzeugkontrolle unter schwierigen Fahrbedingungen. Wobei Pirelli bei der Integration in die Fahrzeugelektronik bekanntlich mit Bosch zusammenarbeitet.

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