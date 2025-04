Noch keine Pirelli-Entscheidung über Investition in US-Produktion

Eigenen Worten zufolge hegt Pirelli zwar schon seit Längerem den Wunsch, seine Produktionskapazitäten in den USA bzw. die seines Werkes in Rome/Georgia im Rahmen einer lokalen Strategie zu erhöhen. Doch wie das Unternehmen unter Bezugnahme auf Medienberichte zu möglichen Investitionen des Herstellers im gleichen Atemzug klarstellt, sei aktuell diesbezüglich noch nichts entschieden. In diesem Zusammenhang wird nicht zuletzt auf „regulatorische Hürden“ vor dem Hintergrund bestehender Fragen zur Unternehmensführung und Aktionärsstruktur verwiesen. „Bekanntlich laufen hierzu noch Evaluierungen und eingehende Analysen mit Sinochem“, wie Pirelli hinzufügt.