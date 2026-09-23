Pirelli kündigt Milliardeninvestition für MIRS-Werk in den USA an

Pirelli will rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung seines US-amerikanischen Reifenwerkes in Rome/Georgia investieren. Wie dazu das Board of Directors auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen hat, soll in dem Werk ab 2027 nicht nur schrittweise die Produktionskapazität des dort derzeit (ausschließlich) betriebenen Modular Integrated Robotized System (MIRS) von 400.000 bis 450.000 auf dann drei Millionen Reifen pro Jahr ausgebaut werden, auch soll vor Ort eine konventionelle Produktionslinie errichtet werden, die nach Fertigstellung weitere drei Millionen Reifen jährlich herstellen können soll.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen