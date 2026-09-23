https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Pirelli-will-seine-MIRS-Produktionskapazitaeten-in-den-USA-mehr-als-versechsfachen-und-damit-noch-tiefer-in-den-High-Value-Reifenmarkt-vordringen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-23 10:03:372026-09-23 10:03:37Pirelli kündigt Milliardeninvestition für MIRS-Werk in den USA an
Pirelli kündigt Milliardeninvestition für MIRS-Werk in den USA an
Pirelli will rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung seines US-amerikanischen Reifenwerkes in Rome/Georgia investieren. Wie dazu das Board of Directors auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen hat, soll in dem Werk ab 2027 nicht nur schrittweise die Produktionskapazität des dort derzeit (ausschließlich) betriebenen Modular Integrated Robotized System (MIRS) von 400.000 bis 450.000 auf dann drei Millionen Reifen pro Jahr ausgebaut werden, auch soll vor Ort eine konventionelle Produktionslinie errichtet werden, die nach Fertigstellung weitere drei Millionen Reifen jährlich herstellen können soll.
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