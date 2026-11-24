Die Zeitschrift Autoflotte hat mit Pierre Bailleux, Leiter der Werkstattabteilung bei ATU, unter anderem über Service- und Wartungsarbeiten an Elektrofahrzeugen gesprochen. Seinen Worten zufolge ist in den Betrieben der nach ihrem Rückzug aus Österreich und deren Aus in der Schweiz seit mittlerweile rund sechs Jahren rein deutschen Werkstattkette aktuell noch kein deutlicher Anstieg beim Verschleiß von Elektroautos registriert worden. Wobei er allerdings zu bedenken gegeben hat, der Anteil rein elektrisch angetriebener Pkw hierzulande sei noch vergleichsweise gering, sodass auf dieser Basis wohl noch keine gesicherten Rückschlüsse gezogen werden können. „Erfahrungen aus weiter entwickelten E-Mobilitätsmärkten wie Schweden und Norwegen zeigen jedoch, dass der Reifenverkauf bei Elektrofahrzeugen um etwa 20 bis 25 Prozent steigen kann. Solche Märkte geben uns bereits heute einen guten Ausblick auf mögliche Entwicklungen in Deutschland“, hat Bailleux mit Blick speziell auf das Thema Reifen gegenüber Autoflotte zu Protokoll gegeben. Was die Bremsen von Elektrofahrzeugen betrifft, werden seinen Worten zufolge bei ATU allerdings schon jetzt Veränderungen im Werkstattalltag beobachtet. „Einige Fahrzeughersteller setzen hier beispielsweise auf Trommelbremsen, um den besonderen Anforderungen von Elektrofahrzeugen Rechnung zu tragen“, berichtet Bailleux, laut dem sich bei Reifen und Bremsen insofern zwar andere Verschleißbilder ergeben könnten, die regulären Wartungsintervalle der Fahrzeuge sich dadurch jedoch nicht grundsätzlich verändern würden.