Der Pkw-Markt der Europäischen Union konnte auch im Oktober sein positives Momentum aufrecht erhalten und weiter wachsen, verlor allerdings gegenüber den vorherigen Monaten etwas an Fahrt. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, habe man im vergangenen Monat bei den Pkw-Neuzulassungen ein Plus von 2,6 Prozent errechnet. Gleichzeitig konnte der deutsche Markt seinerseits nur um 1,7 Prozent wachsen, was zuvor so bereits das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitgeteilt hatte. Aufs bisherige Jahr gerechnet steht der EU-weite Pkw-Markt damit allerdings immer noch mit 5,4 Prozent im Plus. Auch hier fällt der deutsche Markt seinerseits gegenüber dem EU-Trend nur geringfügig zurück. Wie die ACEA schreibt, hatten Kunden in Deutschland von Januar bis einschließlich Oktober 2,476 Millionen Pkw erstmals zugelassen, was einem Plus von 4,9 Prozent entspricht.