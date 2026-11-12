Aufs, Abs und mehr Topmarken bei Winter-/Ganzjahresreifen

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Aufs, Abs und mehr Topmarken bei Winter-/Ganzjahresreifen

Noch bevor im Dezember das 2026er-Update des letztjährigen „Reifenmarken-des-Jahres“-Rankings die NEUE REIFENZEITUNG erscheint, hat der Onlinegroßhandel TyreSystem der RSU GmbH wieder seine Topmarken in Bezug auf Winter- und Ganzjahresreifen gekürt ähnlich wie vor Kurzem erst AutoBild. Im Vergleich zu der entsprechenden Auswertung im vergangenen Herbst umfasst die Auflistung diesmal knapp 40 statt zuletzt 30 Einträge. Und selbst wenn für rund drei Viertel der darin aufgeführten Reifenmarken ein positiver Trend ausgewiesen wird, weil ihre Durchschnittsnote bei den seit dem 1. September 2025 erschienenen Reifentests in diesen beiden Produktkategorien besser ausgefallen ist als im langjährigen Mittel, so haben gegenüber Herbst 2025 doch mehr von ihnen Positionen verloren als gewonnen.

Dazu, wie sich die Platzierungen der Reifenmarken, die im letztjährigen wie aktuellen wie RSU-/TyreSystem-Ranking gelistet werden, verändert haben, ist dieses Schaubild für Leser der NEUE REIFENZEITUNG nach dem Einloggen in voller Auflösung sichtbar (Bild: NRZ)

Dazu, wie sich die Platzierungen der Reifenmarken, die im letztjährigen wie aktuellen wie RSU-/TyreSystem-Ranking gelistet werden, verändert haben, ist dieses Schaubild für Leser der NEUE REIFENZEITUNG nach dem Einloggen in voller Auflösung sichtbar (Bild: NRZ)

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