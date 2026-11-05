Winter-/Ganzjahresreifen: AutoBild-Tophersteller für 2026 stehen fest

Alle Jahre wieder kürt AutoBild auf Basis der Reifentestergebnisse der Verlagsgruppe die Tophersteller sowohl in Sachen Sommer- als auch in Bezug auf Ganzjahres- und Winterreifen. Während bei allem Profile für die wärmeren Monate des Jahres selbstredend im Frühjahr im Fokus stehen, wobei sich dort zuletzt Goodyear und Hankook die Krone geteilt haben gefolgt von Bridgestone und Continental auf den Plätzen zwei und drei, steht wie im vergangenen Herbst aktuell dementsprechend die Kür der besten Anbieter/Marken von Winter- und Ganzjahresreifen an. Nachdem es in der Vorjahressaison bei den Reifen allein für winterliche Fahrbahnen gleich vier erste Plätze gegeben hatte, haben es diesmal fünf Hersteller unter die ersten Drei in diesem Produktsegment geschafft. Und auch bei den Ganzjahresreifen finden sich mehr als drei Marken auf dem Podium wieder.

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