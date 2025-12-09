Ein Doppeltitelverteidiger und zwei neue „Reifenmarken des Jahres“

Zum Jahresausklang werden auch rund um das Thema Reifen allerorten die Hersteller oder Marken des Jahres gekürt. Als Basis dienen dabei teils kontinuierlich durchführte Interviews mit Endverbrauchern wie im Fall entsprechender Rankings von YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt oder die Ergebnisse von Leserwahlen wie jüngst unter anderem der von Sportauto. Wir von der NEUE REIFENZEITUNG blicken dabei ähnlich wie AutoBild auf das Abschneiden der verschiedenen Marken bei den hierzulande erscheinenden Reifentests, wobei in unsere Analyse – anders als bei der von den Kollegen aus dem Springer-Verlag – die Resultate sämtlicher Produktvergleiche und nicht nur die aus der eigenen Gruppe einfließen.

Wie zuletzt für 2024 und auch in den Jahren zuvor, blicken wir darüber hinaus auf die Preispositionierung der diversen Marken, selbst wenn sich an der Preisführerschaft Michelins seit dem Start unserer diesbezüglichen Auswertungen im Jahr 2018 nichts verändert hat. Wohl aber, was die Leistungspositionierung betrifft: Denn zum ersten Mal seit sieben Jahren haben es die Franzosen nicht unter die drei bestplatzierten Marken und es auch in keiner der drei Teilkategorien Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen ganz nach vorne geschafft. Welches sind also die „Reifenmarken des Jahres 2025“ der NEUE REIFENZEITUNG?

Dieser Beitrag ist Thema des Monats in der demnächst erscheinenden Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.