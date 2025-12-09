Ein Doppeltitelverteidiger und zwei neue „Reifenmarken des Jahres“

,
Nach dem Einloggen können Abonnenten der NEUE REIFENZEITUNG über einen Link die Schaubilder bzw. die entsprechenden Seiten aus der Dezember-Ausgabe 2025 in Druckauflösung als PDF-Dokument herunterladen (Bild: NRZ)

Zum Jahresausklang werden auch rund um das Thema Reifen allerorten die Hersteller oder Marken des Jahres gekürt. Als Basis dienen dabei teils kontinuierlich durchführte Interviews mit Endverbrauchern wie im Fall entsprechender Rankings von YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt oder die Ergebnisse von Leserwahlen wie jüngst unter anderem der von Sportauto. Wir von der NEUE REIFENZEITUNG blicken dabei ähnlich wie AutoBild auf das Abschneiden der verschiedenen Marken bei den hierzulande erscheinenden Reifentests, wobei in unsere Analyse – anders als bei der von den Kollegen aus dem Springer-Verlag – die Resultate sämtlicher Produktvergleiche und nicht nur die aus der eigenen Gruppe einfließen.

Wie zuletzt für 2024 und auch in den Jahren zuvor, blicken wir darüber hinaus auf die Preispositionierung der diversen Marken, selbst wenn sich an der Preisführerschaft Michelins seit dem Start unserer diesbezüglichen Auswertungen im Jahr 2018 nichts verändert hat. Wohl aber, was die Leistungspositionierung betrifft: Denn zum ersten Mal seit sieben Jahren haben es die Franzosen nicht unter die drei bestplatzierten Marken und es auch in keiner der drei Teilkategorien Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen ganz nach vorne geschafft. Welches sind also die „Reifenmarken des Jahres 2025“ der NEUE REIFENZEITUNG?

Button NRZ Dieser Beitrag ist Thema des Monats in der demnächst erscheinenden Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert