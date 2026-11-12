Delticom kann Marge deutlich steigern und Fehlbetrag minimieren

Die Delticom AG hat ihr Geschäft in den ersten neun Monaten 2026 eigenen Worten zufolge „weiterhin auf Profitabilität ausgerichtet“, wie der Onlinereifenhändler dazu in seinem heute veröffentlichten Neunmonatsbericht schreibt. Dank einer „verbesserten Kostenstruktur“ habe das Unternehmen von Januar bis einschließlich September sein operatives EBITDA von 6,6 Millionen auf jetzt 9,2 Millionen Euro steigern können, was einem Plus von 38,7 Prozent entspricht. Da sich der Neunmonatsumsatz gleichzeitig von 422 auf jetzt 388 Millionen Euro und damit um 7,9 Prozent verringert hatte – das Unternehmen nennt hier unter anderem „witterungsbedingte“ Gründe –, konnte Delticom seine Umsatzrendite von 1,6 auf jetzt 2,4 Prozent deutlich steigern. Gleichzeitig verbesserte der Onlinereifenhändler sein Konzernergebnis, blieb allerdings mit einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 Euro im roten Bereich nach einem Fehlbetrag von 3,2 Millionen Euro im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr werde Delticom zufolge „wie in den vergangenen Jahren maßgeblich vom Verlauf des vierten Quartals abhängen. Mit dem Start in die Winterreifensaison im Oktober ist die Gesellschaft zufrieden“, heißt es dazu abschließend, sodass das Management daher seine aktuelle Jahresprognose bestätigt.