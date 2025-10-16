Teils große Sommer-Winter-Unterschiede im RSU-Reifenmarkenranking

Das 2025er-Ranking der „Reifenmarken des Jahres“, das die NEUE REIFENZEITUNG regelmäßig erstellt auf Basis der Auswertung aller im betreffenden Jahr erschienenen Reifentests und zuletzt für 2024 veröffentlicht hat, wird zwar erst im Dezember wieder vorliegen, denn der eine oder andere Produktvergleich steht noch aus. Das heißt aber nicht, dass andere nicht eine ähnliche Übersicht erstellen wie beispielsweise die RSU GmbH. In dem aktuellen „Testreport Winter 2025“ ihrer Großhandelsplattform TyreSystem findet sich ebenfalls wieder eine Analyse, wie die diversen Reifenmarken bei den aktuellen, bis einschließlich 6. Oktober vorgelegten Winter- und Ganzjahresreifentests der verschiedenen Automobilzeitschriften und -klubs abgeschnitten haben. Das entsprechende Markenranking unterscheidet sich an den ersten drei Positionen zwar nicht von der durch RSU/TyreSystem im Frühjahr vorgelegten Ausgabe für Sommer-/Ganzjahresreifen(-tests). Aber hinter dem Toptrio aus Continental, Michelin und Goodyear zeigen sich durchaus Unterschiede.

