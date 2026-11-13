RuLa-BRW holt Verstärkung für den Vertrieb in Südwestdeutschland an Bord

Die RuLa-BRW GmbH, Hersteller runderneuerter Reifen und der Eigenmarke Berliner mit Sitz in Königs Wusterhausen südlich von Berlin, hat ihr Außendienstteam personell verstärkt. Seit dem 1. Oktober 2026 ist Halil Temin für die Kunden in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Baden-Württemberg verantwortlich. Temin bringe „weitreichende Erfahrung im Bereich Lkw-Reifen mit“ und sei „auf die Runderneuerung im Kalt- und Heißverfahren der RuLa-BRW spezialisiert“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Runderneuerers. Der neue RuLa-BRW-Außendienstler werde Reifenhandel, Werkstätten, Transport und Busunternehmen „bei der Auswahl wirtschaftlicher Reifenlösungen unterstützen“. Vertriebsleiter Carsten Sauer betont zu der Personalentscheidung: „Mit Halil Temin gewinnen wir einen fachlich versierten Kollegen. Mein Team und ich freuen uns sehr über diesen kompetenten Zuwachs.“