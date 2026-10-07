„Ein Preisvorteil allein verkauft keinen Reifen“, aber …

… gleichwohl hat Dunlop Tyre Europe – die europäische Vertriebstochter des Herstellers Sumitomo Rubber Industries (SRI), die bis Anfang des Jahres noch als Falken Tyre Europe firmierte – eine Cashback-Aktion rund um Dunlop-Profile für das Consumer-Reifensegment gestartet. Im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. November wird Käufern entsprechender Pkw-, SUV- sowie Llkw-/Van-Reifen eine Rückerstattung von bis zu 80 Euro in Aussicht gestellt. Deren letztendliche Höhe hängt dabei von der Anzahl der gekauften Reifen sowie deren Zollgröße ab. Mit dieser Aktion, die für Reifen ab 16 Zoll gilt, zum Start in Deutschland, Österreich und Polen läuft sowie sukzessive auch in Frankreich (dort schon ab 15 Zoll), Italien und Spanien folgt, will Dunlop Kunden „einen Mehrwert geben“ und ihnen gleichzeitig einen Einblick in die Reifenkollektion der Marke bieten. „Ein Preisvorteil allein verkauft keinen Reifen – am Ende entscheiden Qualität, Sicherheit und Leistung. Mit der Cashback-Aktion schaffen wir einen zusätzlichen Kaufanreiz und geben potenziellen Kunden die Möglichkeit, die Stärken unserer Reifen selbst zu erleben“, erklärt Markus Bögner, Präsident und Managing Director der Dunlop Tyre Europe GmbH.

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