„Allwetterreifen werden immer besser“, sagt das AutoBild-Reifentestteam

In Heft 41/2026 veröffentlicht AutoBild die Ergebnisse eines Ganzjahresreifentests von zwölf Profilen der Größe 225/55 R18 für kompakte und mittlere SUVs. „Allwetterreifen werden immer besser“, lautet das Fazit des Reifentestteams bei dem Magazin, selbst wenn bei dem Gesamturteil das Spektrum von „vorbildlich“ bis hin zu lediglich „ausreichend“ abgedeckt wird und das Blatt Autofahrern rät, die in dem Produktvergleich vertretenen „billigen No-Name-Reifen“ besser zu meiden. Schließlich sind insbesondere bei den beiden Schlusslichtern des Wettbewerberfeldes die Abwertungen über den bei den Reifentests des Blattes neu eingeführten Sicherheitsfaktor am größten ausgefallen. Zudem heißt es, trotz der von den Besten gezeigten Leistungen würden Winterreifen bei tieferen Minustemperaturen ihre Berechtigung behalten, weil sie dank ihrer weicheren Gummimischungen dann im Vorteil seien. Dem widersprechen gleichwohl die aktuellen AutoBild-Messungen auf Schnee – zumindest mit Blick auf einige der geprüften Ganzjahresreifen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen