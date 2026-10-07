Camso Construction zündet dritte Stufe seiner Europa-Expansion

Nach der Bekanntgabe der Übernahme des Compact-Construction-Reifen- und Kettengeschäfts von Michelin durch die indische RPG Group im September 2025 steht nun die europäische Expansion der Marke Camso Construction an. Die Präsenz der Marke soll in der DACH-Region sowie den Niederlanden ausgebaut werden, wie dazu die RPG Group mitteilt, zu der auch der Reifenhersteller Ceat gehört. Dies markiert den Beginn der bereits dritten Phase der Europa-Expansion, nach dem erfolgreichen Markteintritt in wichtigen südeuropäischen Märkten und zuletzt im Vereinigten Königreich. Die Expansion folge der „strukturierten Wachstumsstrategie, die im Rahmen der Übernahme der Marke Camso Construction durch die RPG Group definiert“ worden sei, heißt es dazu weiter unter Verweis auf das „mehrstufige Expansionsmodell der Marke Camso Construction“.

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