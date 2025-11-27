https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/SRI-Umbenennung-von-Tochtergesellschaften.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-27 11:49:302025-11-27 11:49:30Umfirmierung: Falken Tyre Europe wird Dunlop Tyre Europe
Umfirmierung: Falken Tyre Europe wird Dunlop Tyre Europe
Sumitomo Rubber Industries (SRI) wird vor dem Hintergrund der für viele Produktsegmente von Goodyear übernommenen Rechte an der Reifenmarke Dunlop diverse seiner Tochtergesellschaften umbenennen. Das hat das Board of Directors des japanischen Reifenherstellers bei seiner heutigen Sitzung beschlossen. Das bedeutet für die hiesige Region beispielsweise, dass die bisher als Falken Tyre Europe GmbH firmierende europäische Vertriebstochter mit Sitz in Offenbach am Main im Januar 2026 dann zur Dunlop Tyre Europe GmbH werden soll.
Der einzig richtige Schritt.
Die Marke „Dunlop“ ist im Markt und bei den Verbrauchern bestens bekannt und absolut positiv besetzt.
Dunlop kann jetzt endlich ohne Goodyear „frei atmen“, in sie wird investiert werden und kurz-bis mittelfristig wird Dunlop wieder dort stehen, wo sie mal war und wo sie hingehört. Warum? Zu recht!
Der Handel wartet auf Dunlop und es wird dabei nur einen einzigen Verlierer geben – GoodYear.
Aber das Gefühl ist GoodYear ja seit einigen Jahren gewohnt.