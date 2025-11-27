Umfirmierung: Falken Tyre Europe wird Dunlop Tyre Europe

Sumitomo Rubber Industries (SRI) wird vor dem Hintergrund der für viele Produktsegmente von Goodyear übernommenen Rechte an der Reifenmarke Dunlop diverse seiner Tochtergesellschaften umbenennen. Das hat das Board of Directors des japanischen Reifenherstellers bei seiner heutigen Sitzung beschlossen. Das bedeutet für die hiesige Region beispielsweise, dass die bisher als Falken Tyre Europe GmbH firmierende europäische Vertriebstochter mit Sitz in Offenbach am Main im Januar 2026 dann zur Dunlop Tyre Europe GmbH werden soll.

