Wenige Gute im ADAC-Winterreifentest – knappe Hälfte ohne Empfehlung

„Winterreifen gibt es viele, aber nur wenige Produkte sind wirklich gut“, fasst der ADAC die Ergebnisse seines jüngsten Winterreifentests zusammen. Der Automobilklub hat insgesamt 32 Reifen geprüft – die eine Hälfte davon in der Kleinwagendimension 185/65 R15 88T, die andere in 225/50 R18 98V für Mittelklassefahrzeuge. Während hier zwei Modelle „gut“ abgeschnitten haben und da immerhin vier, können laut den Testern in der kleineren Größe immerhin neun der geprüften Kandidaten „nicht empfohlen“ werden, offensichtlich weil sie nur „ausreichend“ oder noch schlechter benotet wurden, und haben in der anderen Dimension gleich sechs von 16 Reifen „mangelhaft“ abgeschnitten. Heißt: In Summe sind 15 von alles in allem 32 vom ADAC geprüften Reifen und damit beinahe die Hälfte von ihnen „durchs Raster gefallen“.

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