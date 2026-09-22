Strategische Partnerschaft: Prometeon jetzt über ZF Scalar angeschlossen

Die Prometeon Tyre Group – heuer bereits zum zweiten Mal als Aussteller auf der IAA Transportation dabei – setzte den Messefokus auf seine digitalen Lösungen und rückte dabei vor allem seine neue strategische Partnerschaft mit der digitalen Plattform der ZF Group für intelligentes Flottenmanagement in den Mittelpunkt: ZF Scalar.

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