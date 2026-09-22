https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Laut-Prometeons-DACH-CEO-Tino-Schunath-dokumentiert-die-neue-strategische-Partnerschaft-mit-ZF-Scalar-den-Ansatz-des-Reifenherstellers.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-22 07:27:512026-09-21 16:32:48Strategische Partnerschaft: Prometeon jetzt über ZF Scalar angeschlossen
Strategische Partnerschaft: Prometeon jetzt über ZF Scalar angeschlossen
Die Prometeon Tyre Group – heuer bereits zum zweiten Mal als Aussteller auf der IAA Transportation dabei – setzte den Messefokus auf seine digitalen Lösungen und rückte dabei vor allem seine neue strategische Partnerschaft mit der digitalen Plattform der ZF Group für intelligentes Flottenmanagement in den Mittelpunkt: ZF Scalar.
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