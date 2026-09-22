Strategische Partnerschaft: Prometeon jetzt über ZF Scalar angeschlossen

Laut Prometeons DACH-CEO Tino Schunath dokumentiert die neue strategische Partnerschaft mit der digitalen Plattform der ZF Group ZF Scalar den Ansatz des Reifenherstellers, auf offene und interoperable Modelle im Flottenmanagement zu setzen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Prometeon Tyre Group – heuer bereits zum zweiten Mal als Aussteller auf der IAA Transportation dabei – setzte den Messefokus auf seine digitalen Lösungen und rückte dabei vor allem seine neue strategische Partnerschaft mit der digitalen Plattform der ZF Group für intelligentes Flottenmanagement in den Mittelpunkt: ZF Scalar.

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