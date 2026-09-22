Titan International zieht sich aus dem Undercarriage-Geschäft zurück

Titan International hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines Fahrwerksspezialisten Italtractor ITM an den Marktbegleiter USCO S.p.A. – ebenfalls aus Italien – unterzeichnet. Die Transaktion bringe dem US-amerikanischen Landwirtschaftsreifen- und -räderhersteller einen Barwert von bis zu rund 285 Millionen US-Dollar (inklusive Kaufpreis, Dividenden und einer potenziellen Earn-out-Zahlung) ein.

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