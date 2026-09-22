https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Titan-International-trennt-sich-von-seinem-Undercarriage-Geschaeft-durch-den-Verkauf-des-Fahrwerksspezialisten-Italtractor-ITM.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-22 09:22:482026-09-22 09:23:43Titan International zieht sich aus dem Undercarriage-Geschäft zurück
Titan International zieht sich aus dem Undercarriage-Geschäft zurück
Titan International hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines Fahrwerksspezialisten Italtractor ITM an den Marktbegleiter USCO S.p.A. – ebenfalls aus Italien – unterzeichnet. Die Transaktion bringe dem US-amerikanischen Landwirtschaftsreifen- und -räderhersteller einen Barwert von bis zu rund 285 Millionen US-Dollar (inklusive Kaufpreis, Dividenden und einer potenziellen Earn-out-Zahlung) ein.
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