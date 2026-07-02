Überwiegend und im Schnitt sowieso: Reifenmarken gewinnen an Wert

Brand Finance hat eine weitere seiner alljährlichen Auswertungen zum Wert von Reifenmarken vorgelegt. Für die mit Blick auf 2026 weltweit 25 wertvollsten unter ihnen werden in Summe 42,3 Milliarden US-Dollar ausgewiesen entsprechend einem neunprozentigen Plus gegenüber 2025. Gut 84 Prozent des Gesamtwertes der Top 25 entfallen wiederum auf die Top Ten, wobei das Ranking wie im Vorjahr einmal mehr angeführt wird von Michelin vor Bridgestone auf Platz zwei. Trennen dieses Spitzenduo dabei „nur“ anderthalb Milliarden US-Dollar, liegen die Markenwerte von Continental als Nummer drei sowie des restlichen Verfolgerfeldes dann bei weniger als der Hälfte und bei Sailun als Zehntem sogar nur noch bei gut einem Achtel des Michelin-Markenwertes.

Dabei hat gerade die letztgenannte chinesische Reifenmarke binnen eines Jahres deutlich bzw. mehr als ein Drittel an Wert gewonnen. Gleiches gilt für Giti Tire, und da auch Yokohama kräftig respektive um gut ein Viertel beim Markenwert hat zulegen können, sind diese beiden im entsprechenden Brand-Finance-Ranking für 2026 an Hankook vorbeigezogen: Sie haben die Hauptmarke des südkoreanischen Reifenherstellers damit von Platz sieben im Vorjahr auf nunmehr Rang neun verwiesen, ist sie doch die einzige in den aktuellen Top Ten, die gegenüber 2025 an Wert verloren hat. Abgesehen von dem daraus folgenden Platzierungswechsel Hankooks ist die Reihenfolge des Zieleinlaufes ansonsten geblieben wie zuvor.