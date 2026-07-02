Entsorger Reifen Draws feiert 50-jähriges Bestehen mit Tag der offenen Tür

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Das Team von Reifen Draws vor dem Firmensitz in Schwenningen; das Familienunternehmen steht seit 50 Jahren für nachhaltige Altreifenverwertung (Bild: Reifen Draws)

Seit fünf Jahrzehnten steht Reifen Draws für eine fachgerechte, nachhaltige und zukunftsorientierte Altreifenverwertung. Was 1976 von Bernhard und Elsa Draws im Bissinger Ortsteil Leiheim gegründet wurde, hat sich zu einem der führenden Entsorgungsfachbetriebe für Altreifen in Süddeutschland entwickelt. Das Familienunternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit konsequentem Umwelt- und Ressourcenschutz – lange bevor Nachhaltigkeit zu einem zentralen Branchenthema wurde.

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