https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Das-Team-von-Reifen-Draws-vor-dem-Firmensitz-in-Schwenningen-das-Familienunternehmen-steht-seit-50-Jahren-fuer-nachhaltige-Altreifenverwertung.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-02 16:39:502026-07-02 11:48:47Entsorger Reifen Draws feiert 50-jähriges Bestehen mit Tag der offenen Tür
Entsorger Reifen Draws feiert 50-jähriges Bestehen mit Tag der offenen Tür
Seit fünf Jahrzehnten steht Reifen Draws für eine fachgerechte, nachhaltige und zukunftsorientierte Altreifenverwertung. Was 1976 von Bernhard und Elsa Draws im Bissinger Ortsteil Leiheim gegründet wurde, hat sich zu einem der führenden Entsorgungsfachbetriebe für Altreifen in Süddeutschland entwickelt. Das Familienunternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit konsequentem Umwelt- und Ressourcenschutz – lange bevor Nachhaltigkeit zu einem zentralen Branchenthema wurde.
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