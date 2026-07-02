Zuwachs an Point-S-Betrieben auch in Deutschland

Hatte Point S zuletzt von einem weiteren Zuwachs an Partnern auf internationaler Ebene berichtet auf mittlerweile weltweit mehr als 7.000 Standorte, setzt der Reifenhandelsverbund seinen Wachstumskurs auch hierzulande fort. Nach eigenen Angaben zählt das Netzwerk in Deutschland aktuell 581 Point S Zentren, wobei seit Beginn dieses Jahres 30 neue Fachbetriebe hinzugekommen sein sollen. „Damit trägt der deutsche Markt zur internationalen Wachstumsdynamik von Point S bei: Weltweit integrierte das Netzwerk im Rekordjahr 2025 insgesamt 389 neue Standorte, seit Jahresbeginn 2026 sind 116 weitere Betriebe beigetreten“, so die international aufgestellte Kooperation, die das Erreichen der Marke von 10.000 Partnerbetrieben bis zum Jahr 2030 anpeilt. Die fortgesetzte Positiventwicklung wertet Point S als Beleg für die Attraktivität seines Verbundmodells für etablierte unabhängige Reifenhändler und Servicebetriebe, die – wie ergänzt wird – „von internationalen Lieferantenvereinbarungen, technischem Support, Marketingstrukturen und bewährten Geschäftssystemen profitieren“.