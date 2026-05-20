Einziges EV-Profil im AutoBild-Ganzjahresreifentest vor allen Konkurrenten

Seinen neuesten Ganzjahresreifentest hat AutoBild eigenen Worten zufolge „speziell in Richtung Elektrofahrzeuge ausgerichtet“. Dies nicht zuletzt deshalb, weil „die Verkäufe der Profile mit einer speziellen EV-Empfehlung (für ‚Electric Vehicles‘) auf der Reifenflanke (…) im letzten Jahr noch mal deutlich zugelegt“ hätten, wie das Blatt unter Berufung auf Angaben von eBay in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe 21/2026 schreibt. Dabei schlägt sich die EV-Ausrichtung allerdings nicht unbedingt in der Auswahl der Probanden nieder.

Denn unter den acht geprüften Kandidaten ist lediglich ein einziges Reifenmodell, das speziell für Elektroautos gedacht ist. Bei den anderen sieben Modellen handelt es sich um konventionelle Allwetterreifen. Wobei jedoch die meisten der vertretenen Hersteller/Marken explizit über ihre Produkte sagen, dass sie sowohl für klassische Verbrenner als auch für Elektrofahrzeuge ausgelegt sind. Bei den einzelnen Testkriterien und deren Gewichtung ist ebenso alles so geblieben wie bei den sonstigen Ganzjahresvergleichen des Magazins wie zuletzt etwa dem im vergangenen Herbst. Insofern ergibt sich der EV-Schwerpunkt des aktuellen Tests vielmehr aus der Wahl der Testdimension 215/55 R18 99V, die laut AutoBild „besonders gefragt unter den modernen Stromern“ ist. Hinzu kommt, dass als Testfahrzeuge – ein Kia EV3 für die Prüfungen bei Nässe und im Trockenen auf Hankooks „Technoring“ in Südkorea sowie ein Cupra Born für diejenigen auf Schnee auf dem „Technotrac“ desselben Reifenherstellers im finnischen Ivalo – rein elektrisch angetriebene Modelle zum Einsatz kamen. Zur Schwerpunktwahl passt zudem, dass sich der einzige EV-Reifen im Produktvergleich den Sieg hat sichern können.