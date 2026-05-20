https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Otto-Just-praesentiert-auf-dem-Truck-Grand-Prix-die-neuen-Advance-Reifen-dazu-gehoert-etwa-das-Profil-GC-D2-fuer-den-On-Off-Einsatz-sowie-der-Fernverkehrstrailerreifen-GLT2.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-20 12:00:452026-05-20 12:06:47Otto Just präsentiert sich und neue Advance-Reifen beim Truck Grand Prix
Otto Just präsentiert sich und neue Advance-Reifen beim Truck Grand Prix
Die Otto Just GmbH & Co. KG wird beim diesjährigen Truck Grand Prix (10.-12. Juli) am Nürburgring erstmals als Aussteller vertreten sein und dort unter anderem die neue zweite Generation der Lkw-Reifen der Exklusivmarke Advance vorstellen, beim Großhändler „2nd Generation“ genannt. „Mit neuen Größen, weiterentwickelten Profilen und einer noch stärkeren Ausrichtung auf unterschiedliche Einsatzbereiche baut das Unternehmen sein Nutzfahrzeugportfolio gezielt aus“, heißt es dazu vonseiten des Großhändlers.
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