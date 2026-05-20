Otto Just präsentiert sich und neue Advance-Reifen beim Truck Grand Prix

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Otto Just präsentiert auf dem kommenden Truck Grand Prix die neuen Advance-Reifen der zweiten Generation, dazu gehört etwa das Profil GC-D2 für den On/Off-Einsatz sowie der Fernverkehrstrailerreifen GLT2 (Bild: Otto Just)

Die Otto Just GmbH & Co. KG wird beim diesjährigen Truck Grand Prix (10.-12. Juli) am Nürburgring erstmals als Aussteller vertreten sein und dort unter anderem die neue zweite Generation der Lkw-Reifen der Exklusivmarke Advance vorstellen, beim Großhändler „2nd Generation“ genannt. „Mit neuen Größen, weiterentwickelten Profilen und einer noch stärkeren Ausrichtung auf unterschiedliche Einsatzbereiche baut das Unternehmen sein Nutzfahrzeugportfolio gezielt aus“, heißt es dazu vonseiten des Großhändlers.

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