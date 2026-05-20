RTS präsentiert neues RDK-System für schwere Nutzfahrzeuge

Die RTS Räder Technik Service GmbH erweitert ihr Produktportfolio um ein universales Reifendruckkontrollsystem für schwere Nutzfahrzeuge. Das RDK-System besteht aus dem flexibel montierbaren RTSensor Truck+Bus sowie dem dazugehörigen Programmier- und Diagnosegerät RTS Tool Truck+Bus und ist ab sofort erhältlich. Ein „besonderer Vorteil“ des neuen 433-MHz-Sensors liege dem Anbieter zufolge in den zwei möglichen Befestigungsarten an der Felge. Der Sensor kann entweder direkt am OE-Ventil mit dem vom Hersteller vorgegebenen Anzugsmoment montiert werden oder eben per Halteband, dem separat erhältlichen sogenannten RTSensor Truck+Bus Strap. Der Gurt ist für Felgen in 17,5, 19,5 und 22,5 Zoll erhältlich und verfügt über eine integrierte Tasche zur Aufnahme des Sensors. „Das Band wird an der tiefsten Stelle um die Felge gelegt, festgezogen und per Klettverschluss sicher fixiert. Diese Montageart schützt den Sensor zuverlässig vor Beschädigungen bei der Reifenmontage und -demontage“, unterstreicht dazu RTS.

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