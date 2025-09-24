AutoBild-Ganzjahresreifentest: „Nicht alle Gummis können auch alles“

Bekanntlich liegen Ganzjahresreifen weiter im Trend, und weil laut AutoBild die große Nachfrage nach ihnen deren Entwicklung technologisch vorantreibt, hat das Magazin bei seinem neuesten Test von Vertretern dieser Produktgattung 30 mehr oder weniger aktuelle Profile antreten lassen. Nach einer Vorrunde, bei der über eine Bremsprüfung auf trockener und nasser Fahrbahn die Finalteilnehmer ermittelt wurden, ist die Hälfte der Kandidaten übrig geblieben und mussten sich folglich 15 Probanden in dann deutlich mehr Disziplinen über das Bremsen hinaus (Handling, Traktion, Aquaplaning, Komfort etc.) auf Schnee sowie im Trockenen und Nassen beweisen im Vergleich mit je einem Sommer- und Winterreifen. Denn AutoBild wollte bei alldem nicht zuletzt der Frage nachgehen, ob Ganzjahresreifen mittlerweile tatsächlich die „Alleskönner“ sind, als die sie mitunter bezeichnet werden, oder nicht doch eher ein „fauler Kompromiss“. Ergebnis: Selbst wenn sie Sommer- und Winterspezialisten immer näher „auf die Pelle“ rückten und fünf der 30 bzw. 15 Prüflinge „Leistungen auf höchstem Niveau“ an den Tag gelegt hätten, könnten – wie es weiter heißt – nicht alle von ihnen wirklich alles.

