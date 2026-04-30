Geänderte Namenskonvention bei Goodyears vierter „Vector“-Generation

Wie schon länger bekannt, fährt nach zuletzt dem „Vector 4Seasons“, „Vector 4Seasons Gen-2“ und „Vector 4Seasons Gen-3“ die vierte Generation von Goodyears aktueller Pkw-Ganzjahresreifenfamilie nicht etwa als „Vector 4Seasons Gen-4“ vor, sondern hat der Hersteller die diesbezügliche Namenskonvention (leicht) geändert. Heißt: Das neueste Modell trägt nunmehr die Bezeichnung „Vector All Season 4“. Mit ihm will der Anbieter mit Blick auf seine „jahrzehntelange Kompetenz“ in Bezug auf Reifen dieser Gattung sowie mittels modernster Technologie die Performance in diesem Segment auf ein neues Niveau heben. Wobei der im Mai auf dem Markt kommende Reifen diesem Anspruch gerecht werde, wie Goodyear in diesem Zusammenhang auf die Ergebnisse eines vom Unternehmen beim TÜV Süd in Auftrag gegebenen Vergleichstests mit Wettbewerbsmodellen wie dem Bridgestone „Turanza All Season 6“, Continental „AllSeasonContact 2“, Michelin „CrossClimate 2“ und Pirelli „Cinturato All Season SF3“ verweist. Und einem ersten Test bei AutoBild in der Größe 225/40 R18 ist er „vorbildlich“ bewertet worden genauso wie drei der anderen genannten Konkurrenten, während der „Turanza All Season 6“ in dem gerade erst erschienenen Heft (Ausgabe 18/2026) als „sehr gut“ bezeichnet wird.

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