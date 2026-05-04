https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Maxxis-Premitra-6.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-04 08:32:262026-04-30 12:43:53Maxxis legt in Köln den Fokus auf Erstausrüstung und Performance
Maxxis legt in Köln den Fokus auf Erstausrüstung und Performance
Maxxis präsentiert auf der Tire Cologne vom 9. bis 11. Juni die aktuelle Produktpalette für den europäischen Markt. Der Fokus auf dem Stand C30 in Halle 6 liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern sowie den jüngsten Ergebnissen aus unabhängigen Produkttests.
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