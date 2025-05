Michelin überwindet mit CrossClimate 3 Sport „die Grenze zwischen Sport und Winter“

Michelin stellt dieser Tage in der Schweiz nicht nur seinen neuen CrossClimate 3 vor – den Nach-Nachfolger des ersten vor zehn Jahren eingeführten CrossClimate, mit dem Michelin eigenen Worten zufolge „eine Erfolgsgeschichte geschrieben“ hat . Hatte der Hersteller mit seinem Ganzjahresreifen bereits einen hohen Grad an Wandlungs- und vor allem Innovationsfähigkeit bewiesen, soll dies der neue CrossClimate 3 Sport ein weiteres Mal leisten. Denn: Das Segment der UHP-Reifen galt und gilt trotz des allgemeinen Erfolgs von All-Season-Reifen weiterhin als Domäne saisonaler Spezialisten. Michelin zufolge habe man mit dem neuen CrossClimate 3 Sport, dem ‚großen Bruder‘ des ebenfalls neuen CrossClimate 3, „die Grenze zwischen Sport und Winter“ überwunden und einmal mehr eine „Revolution“ in der Reifenentwicklung vollzogen, wie Michelin dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläuterte.

