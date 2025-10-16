Für 2026 kündigen sich schon jetzt diverse neue Ganzjahresreifen an

Bei den in diesem Herbst veröffentlichten Ganzjahresreifentests belegte Goodyears „Vector 4Seasons Gen-3“ in der Regel zwar nach wie vor Platzierungen im vorderen Bereich mit Bewertungen wie „gut“ oder sogar „sehr gut“. Gleichwohl ist das vor rund fünf Jahren im Markt eingeführte Profil verglichen mit anderen Modellen nicht mehr das allerjüngste, weshalb bereits ein Nachfolger angekündigt ist. Der soll nach allem, was der NEUE REIFENZEITUNG dazu aus dem Markt gehört hat, dann aber wohl nicht „Vector 4Seasons Gen-4“ heißen. Wie dem auch sei: Goodyear ist nicht der einzige Anbieter, der in Sachen Ganzjahresreifen kommendes Jahr Neues vorstellen will.

