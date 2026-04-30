https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Bridgestone-VT-Tractor.jpg 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-30 13:50:222026-04-30 14:31:06Bridgestone VT-Tractor: XXL-Zuwachs für die neueste Traktorengeneration
Bridgestone VT-Tractor: XXL-Zuwachs für die neueste Traktorengeneration
Bridgestone erweitert sein Angebot im Segment Landwirtschaftsreifen, um den Anforderungen der neuesten Generation von Traktoren mit hoher Motorleistung gerecht zu werden. Die VT-Tractor-Reihe umfasst nun sechs zusätzliche Größen mit Felgendurchmessern von 38 bis 46 Zoll und biete laut Herstellerangaben darüber hinaus verbesserte Eigenschaften und Leistungsmerkmale.
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