Bridgestone VT-Tractor: XXL-Zuwachs für die neueste Traktorengeneration

Bridgestone erweitert sein Angebot im Segment Landwirtschaftsreifen, um den Anforderungen der neuesten Generation von Traktoren mit hoher Motorleistung gerecht zu werden. Die VT-Tractor-Reihe umfasst nun sechs zusätzliche Größen mit Felgendurchmessern von 38 bis 46 Zoll und biete laut Herstellerangaben darüber hinaus verbesserte Eigenschaften und Leistungsmerkmale.

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