Er ist da: Contis neuer Ganzjahresreifen „AllSeasonContact 2“

Sicherheit und Ausgewogenheit auf höchstem Niveau verspricht Continental für seinen neuen „AllSeasonContact 2“, den der Hersteller dieser Tage nun auch höchstoffiziell vorstellt. Genauer gesagt findet die Produktpräsentation der zweiten Generation seines 2017 eingeführten ersten Ganzjahresreifens für hiesige Regionen genau jetzt im österreichischen Saalfelden statt. Die NEUE REIFENZEITUNG ist für Sie vor Ort dabei. Zumal Conti eigenen Worten zufolge mit ihm „seinen bislang besten Ganzjahresreifen“ auf den Markt bringt. Denn abgesehen von einer 15 Prozent höheren Laufleistung gegenüber dem Vorgängermodell und einem um sechs Prozent reduzierten Rollwiderstand soll der Neue nicht zuletzt mit einem besseren Handling auf trockener Straße und kürzeren Bremswegen auf nasser genauso wie auf trockener Piste als dieser aufwarten können. Hinsichtlich Fahrkomfort und seinen Schnee- bzw. Aquaplaningeigenschaften liege der ab Herbst dann in Größen zwischen 15 und 21 Zoll (knapp 100 Artikelnummern) an den Start gehende „AllSeasonContact 2“ auf Augenhöhe mit dem Vorgänger, heißt es. Mehr zu alldem dann bald hier online und in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG. cm