Die „größte NUFAM jemals“ setzt vielfältige Akzente im Nfz-Markt

Waren Sie enttäuscht, als Sie vergangene Woche auf dem Heimweg von der NUFAM in Karlsruhe waren, weil es vor Ort so gut wie keine größeren Neuheiten zu den Produkten und Dienstleistungen der Unternehmen aus der Reifen- und Räderbranche gab? Dann bewerten Sie Veranstaltungen wie Messen ganz augenscheinlich noch mit Maßstäben, wie man sie früher gerne herangezogen hat zur Beurteilung, ob eine Messe ein Erfolg war oder eben nicht, Maßstäbe aber, die heute nicht mehr gelten. Während Fachmessen früher als Präsentationsplattformen eine zentrale Rolle für Aussteller und Besucher spielten, ohne die die Weitergabe von Informationen nur schwer funktionierte, sind sie heute zumeist Networking-Events, wo Beziehungen aufgebaut und Vertrauen vertieft wird – zentrale Voraussetzungen fürs Geschäft, gerade in einer wettbewerbsintensiven, unsicheren Zeit. Und genau dazu hat die NUFAM geliefert, wie sich auch an den Präsentationen der Aussteller zeigte, die von vornherein das sich ändernde Wesen von Fachmessen in ihre Präsenzen in Karlsruhe einbezogen und Begegnungs- anstatt Präsentationsräume geschaffen hatten. Wie fällt das NUFAM-Fazit aus?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen