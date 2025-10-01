https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Langhals-Matthias.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-10-01 12:18:222025-10-01 12:18:22RDKS-Universalsensoren eine „wirtschaftliche Alternative“ zu OE-Modellen
RDKS-Universalsensoren eine „wirtschaftliche Alternative“ zu OE-Modellen
Beim Reifenservice an Fahrzeugen, die mit einem direkten Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgestattet sind, stellt nach den sich den Erfahrungen der in Koblenz ansässigen Bartec Auto ID GmbH bei Kfz-Betrieben des Öfteren die Frage, ob bei einem im Fall des Falles nötigen Ersatz ein Universal- oder ein OE-Sensor die bessere Wahl ist. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen mit verbreiteten Irrtümern aufräumen und Werkstätten damit eine fundierte Entscheidungshilfe an die Hand geben – nicht zuletzt angesichts der laufenden Umrüstsaison.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!