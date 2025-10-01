Goodyear gründet globale Motorsportorganisation um Marktpräsenz zu stärken

Die Goodyear Tire & Rubber Company richtet seine Motorsportaktivitäten neu aus und fasst sie künftig unter einer globalen Organisation mit dem Namen Global Racing zusammen. Ziel soll es sein, Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz stärken und weiteres Wachstum zu sichern. Xavier Fraipont leitet ab dem 1. Oktober als Vice President Global Racing die Geschäfte.

