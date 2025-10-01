https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Goodyear-MoSpo.webp 594 796 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-01 10:40:502025-10-01 10:40:50Goodyear gründet globale Motorsportorganisation um Marktpräsenz zu stärken
Goodyear gründet globale Motorsportorganisation um Marktpräsenz zu stärken
Die Goodyear Tire & Rubber Company richtet seine Motorsportaktivitäten neu aus und fasst sie künftig unter einer globalen Organisation mit dem Namen Global Racing zusammen. Ziel soll es sein, Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz stärken und weiteres Wachstum zu sichern. Xavier Fraipont leitet ab dem 1. Oktober als Vice President Global Racing die Geschäfte.
