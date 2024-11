So weit, so gut – der Reifenmarkt zum Start in die Wintersaison Hatte schon der Betriebsvergleich des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres mit steigenden Roherträgen und Umsätzen gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen erfreulichen Trend gezeigt, dokumentiert auch die Stückzahlentwicklung im deutschen Reifenersatzmarkt zum Stand Ende September und damit zum Start in die Wintersaison eine bisher positive Entwicklung. Gleichwohl gibt es dabei dennoch einige kleinere „Sorgenkinder“. Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2024/11/Reifenersatzmarkt-Deutschland-Q3-2024.jpg 600 800 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christian Marx 2024-11-05 12:03:14 2024-11-05 12:03:14 So weit, so gut – der Reifenmarkt zum Start in die Wintersaison