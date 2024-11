Mehr als 150 private Tuningfahrzeuge aus ganz Europa in Essen zu sehen

Die Champions League der europäischen Tuningszene kommt ins Ruhrgebiet: Mehr als 150 private Besitzer präsentieren den Fans der Essen Motor Show vom 30. November bis 8. Dezember (Preview Day: 29. November) in der Messe Essen ihre aufwendig getunten Fahrzeuge. Schauplatz ist die TuningXperience in Halle 5 des Autofestivals, das insgesamt rund 500 Aussteller in neun Hallen versammelt. Die privaten Aussteller in der TuningXperience kommen aus zwölf Nationen und zählen zu den besten Tunern in Europa. Gleichzeitig dienen ihre teilweise preisgekrönten Fahrzeuge als Trend-Barometer für kommende Entwicklungen. Ein Trend im diesjährigen Lineup ist dabei ganz klar das Thema Breitbau. Organisator Sven Schulz erklärt: „Wir haben eine Vielzahl an Widebody-Fahrzeugen da. Die Bandbreite reicht von sichtbar aufgeschraubten Verbreiterungen in Motorsport-Optik bis zu perfekt angespachtelten Bodykits für einen cleanen und übergangslosen Look. Der Trend zu mehr Breite betrifft Youngtimer genauso wie aktuelle Modelle.“ Verbreiterte Versionen der Fahrzeugtypen BMW E46, Honda Prelude MK1, Ford Mustang GT 5.0 und Lamborghini Huracán locken unter anderem die Fans nach Essen.

