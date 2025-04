Bis auf die Spitze unveränderte Reifen-„Best-Brands“ der Motorrad-Leser

Dieses Jahr sind bei der „Best-Brand“-Leserwahl der Zeitschrift Motorrad nach Angaben des Magazins mehr als 46.800 Stimmen abgegebenen worden. Nach deren Auswertung liegt beim Thema Reifen – eine der insgesamt 22 Wertungskategorien von A wie Airbag-Westen bis Z wie Zubehör/Umbauten – diesmal wieder eine andere Marke in Front als 2024. Hatte sich Metzeler im vergangenen Jahr nach dem Michelin-Erfolg 2023 wieder an die Spitze des Feldes setzen können, ist es aktuell erneut andersherum. Heißt konkret: Dieses Jahr liegt die französische Marke in der Gunst der Motorrad-Leser ganz vorne, sind doch 62,4 Prozent der Stimmen auf sie entfallen. Knapp dahinter folgen Metzeler (61,5 Prozent) als nunmehr Zweiter sowie die Schwestermarke Pirelli (55,1 Prozent) unverändert auf dem dritten Rang. Apropos: Auch dahinter ist der weitere Zieleinlauf mit Continental (45,2 Prozent), Bridgestone (36,9 Prozent), Dunlop (24,9 Prozent), Heidenau (13,6 Prozent), Mitas (2,8 Prozent), Avon (2,6 Prozent) und Maxxis (1,1 Prozent) geblieben wie er 2024 schon war.