Nikolei Setzer denkt über Abschied bei Continental nach

Nikolei Setzer, Vorstandsvorsitzender der Continental AG, hat sich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstmals genauer zum Ende seiner Tätigkeit im Konzern geäußert. Gegenüber dem Blatt erklärte er in einem Interview: „Wenn die Verselbstständigung von ContiTech so läuft, wie wir uns das vorstellen, wird im nächsten Jahr der Zeitpunkt kommen, die Verantwortung abzugeben.“ In der vergangenen Woche hatte Continental verkündet, dass ContiTech verkauft werden soll, und das wahrscheinlich 2026. Die Automotive-Sparte soll noch in diesem Jahr abgespalten werden und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden. Dann bleibt nur noch der Bereich Reifen, aber der – wie seit Kurzem bekannt ist – ab Ende 2025 ohne Landwirtschaftsreifen. Wie die Hannoversche Allgemeine schreibt, habe Nikolei Setzer erklärt, die Neuaufstellung der Conti bis zum Abschluss zu gestalten, sei ihm ein wichtiges Anliegen. Aber man müsse loslassen können.