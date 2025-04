BBS-Immobilie in Schiltach ist nun in Besitz einer privaten Investorengruppe aus Süddeutschland

Seit Kurzem ist eine private Investorengruppe aus Süddeutschland neue Eigentümerin der ehemaligen BBS-Immobilie in Schiltach. Im Alleinauftrag und in Kooperation mit den Sior-Partnern von Ceusters ( Belgien) hat Blackbird Real Estate, Mitglied von NAI-Partners Germany, die 24.396 Quadratmeter Mietfläche umfassende Produktions- und Verwaltungsimmobilie auf einem rund 32.500 Quadratmeter großen Grundstück in einem strukturierten Prozess erfolgreich platzieren können, heißt es im Magazin Deal. Dazu Tobias Schultheiß von Frics Sior: „In den aktuellen Krisenzeiten eine Immobilie im Rahmen eines Share Deal mit einem insolventen Nutzer erfolgreich zu vermitteln, war nicht einfach. Unser strukturierter Prozess glich eher der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Umso mehr freut es uns, eine weitere Transaktion in Zusammenarbeit mit einem Sior-Partner zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht zu haben.“ Ob einer dieser privaten Investoren wohl KW Automotive Inhaber und Geschäftsführer Klaus Wohlfarth ist, bleibt abzuwarten. Auf Anfragen der NEUEN REIFENZEITUNG bei Frics Sior und bei Klaus Wohlfarth gab es bisher noch keine Antworten. Aus Insiderkreisen war und ist zu hören, dass er über den Kauf der Immobilie verhandelt hat. Und dies auch aus gutem Grund. Denn – wie auch aus Insiderkreisen zu hören ist – seien viele der klassischen BBS-Designs in Schiltach zugelassen worden und Klaus Wohlfarth müsste wohl neue Zulassungen beantragen, wenn er keine Produktion in Schiltach betreibt.